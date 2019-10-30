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Музыка
Новости музыки
30 октября 19, 11:54
Джамала и Jah Khalib презентовали лирическую песню
Джамала и Jah Khalib
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Над созданием этой лирический песни музыканты работали полтора года.
Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала записала дуэтную песню "Кохаю" с рэпером Jah Khalib. Это псевдоним известного исполнителя Бахтияра Мамедова из Казахстана.

Релиз трека состоялся во вторник, 29 октября.

"Получилась магическая работа, про ту необъяснимую связь между людьми, которая помогает им пройти все на своем пути", - прокомментировала выход сингла Джа. 

Я написала ее на седьмом месяце беременности. Мой голос дрожал, а иногда от эмоций мне не хватало воздуха. В песне я очень хотела сохранить именно это состояние. В результате вышло объединить женскую и мужскую энергию, Инь и Янь", - рассказала певица на своей странице в Instagram.

Поклонники и коллеги певицы уже успели оценить новый трек, и написали много восхищенных комментариев. "Роскошь", - написала Оля Полякова. Топовый украинский дизайнер Жан Грицфельдт назвал песню "шедевром".


Источник: https://telegraf.com.ua/
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