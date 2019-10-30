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30 октября 19, 11:47
YUKO представили креативный клип (ВИДЕО)
YUKO
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Музыкантам прислали видео из разных уголков Украины и других стран.
Группа YUKO и P.PAT представили в сети новый клип к треку HRUSHKA (BLIAD), в который вошли больше ста безбашенных "сториз" их поклонников. Режиссером ролика стала Анастасия Весна, уже известная работой над лирик-видео GALYNA GULIALA и над монтажом таких работ как Vesnianka, SORRY и DURA?

Как рассказали участники группы, объявившие прежде о сборе "сториз" для клипа, им прислали более ста роликов. В том числе и слушатели из других стран: "Наши люди - самые яркие, смелые и творческие. Смотрите клип - и убедитесь в этом сами".

По словам Анастасии Весны, подобный формат Instagram-"сториз" помог им сделать искренний и настоящий ролик: "Я очень ценю ее [итоговую true story] именно за "трушность" и искренность всех, кто прислал видео. Мне, как документалисту, особенно интересно фиксировать время, в котором мы живем, а BLIAD справляется с этой задачей идеально".

Примечательно, что вместе с клипом YUKO опубликовали в YouTube короткий ролик с друзьями и их реакцией на клип. В числе первых видео посмотрели лидер O.Torvald Женя Галич, Владимир Дантес, солист группы АГОНЬ Антон Савлепов, хип-хоп-исполнительница alyona alyona, музыкальный критик Игорь Панасов и другие.



Источник: https://telegraf.com.ua/
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