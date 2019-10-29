Ариана Гранде и Lizzo презентовали ремикс "Good As Hell"

Звезда сделала сюрприз поклонникам, представив ремикс, который записан в коллаборации с другой знаменитостью Арианой Гранде.





О выпуске совместного ремикса певицы сообщили на своих страницах в инстаграме. Lizzo сначала решила заинтриговать поклонников и показала видео с кофе со Starbucks размера "гранд". Позже поклонники поняли, что таким образом певица намекнула о сотрудничестве с Арианой Гранде.





"Спасибо, Lizzo, за то, что мы записали совместный ремикс. Я так люблю тебя, твою энергию и этот ремикс", – написала Гранде в сети.





Фанаты двух певиц в восторге от их коллаборации.

Только в течение одного дня после публикации количество просмотров пересекло отметку в размере одного миллиона.



