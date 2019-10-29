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Музыка
Новости музыки
29 октября 19, 09:43
Кеша презентовала новый клип после долгой паузы
кеша
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10 января певица Кеша выпустит свой долгожданный четвертый альбом High Road, сегодня в iTunes открылся его предзаказ.
Чтобы подогреть интерес поклонников, Кеша презентовала свежее видео на песню Raising Hell. Клип от режиссера Люка Гилфорда, снявшего для Кристины Агилеры Fall In Line, получился красочным и очень странным.

Кеша перевоплотилась в телевизионного проповедника, чей ревнивый муж завидует ее успехам. После сеанса изгнания демонов главная героиня пытается соблазнить мужа, но он впадает в ярость и набрасывается на нее. Однако проповедница оказывается проворнее и закалывает супруга, а потом, закинув труп в багажник, пускается в бега.

Послушав новую композицию, не остается сомнений, что Кеша вернулась к своим истокам и вновь полюбила поп-музыку.

Если вы продолжаете идти сквозь тьму, то рано или поздно вы увидите радугу; я чувствую, что наконец нашла ее. Я поняла, что люблю поп-музыку. Я лишала себя того, что любила, потому что мне не полагалось веселиться, - заявила певица в недавнем интервью.

Напомним, что девушка только оправилась после сексуального скандала с продюсером Доктором Люком, которого она обвинила в изнасиловании и моральном давлении. Особенно Кешу подкосил тот факт, что продюсера признали невиновным.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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