Queen презентовали новых три клипа (ВИДЕО)

Группа Queen выпустила три новых музыкальных видео по результатам конкурса, объявленного музыкантами по случаю миллиарда просмотров клипа Bohemian Rhapsody на YouTube.





В общей сложности в конкурсе приняли участие более десяти тысяч фанатов из 120 стран.





В частности, опубликован ролик на песню Bohemian Rhapsody, которую спели более пяти тысяч фанатов из разных стран. Для того чтобы по-новому воссоздать легендарную композицию, музыканты попросили поклонников исполнить песню дома. Затем из фрагментов смонтировали видео.





Также представлен ролик на сингл A Kind of Magiс, для которого 2733 художника создали анимацию.





Клип на трек Don't Stop Me Now содержит танцевальный перформанс от 1822 фанатов рок-группы.



