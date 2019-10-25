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Музыка
Новости музыки
25 октября 19, 11:31
Селена Гомес представила вторую песню за неделю (ВИДЕО)
Селена Гомес
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Режиссером клипа, как и предыдущего, выступила Софи Мюллер.
После длительного перерыва певица Селена Гомес выпустила вторую новую работу за неделю. Ранее вышел черно-белый клип на новую песню Lose You to Love Me, а спустя день артистка презентовала музыкальное видео на композицию Look At Her Now.

"Я была так взволнована, чтобы выпустить две песни подряд и удивить своих поклонников! Это напоминание о том, что вы можете расти независимо от того, какие вызовы преподносит жизнь", - отметила Гомес.

Отметим, что за последние годы Селена Гомес пережила борьбу с волчанкой, пересадку почки, несколько болезненных разрывов с бойфрендами и нервный срыв. По словам самой исполнительницы, все эти события нашли отражение в ее новых песнях.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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