Селена Гомес представила вторую песню за неделю (ВИДЕО)

После длительного перерыва певица Селена Гомес выпустила вторую новую работу за неделю. Ранее вышел черно-белый клип на новую песню Lose You to Love Me, а спустя день артистка презентовала музыкальное видео на композицию Look At Her Now.





"Я была так взволнована, чтобы выпустить две песни подряд и удивить своих поклонников! Это напоминание о том, что вы можете расти независимо от того, какие вызовы преподносит жизнь", - отметила Гомес.





Отметим, что за последние годы Селена Гомес пережила борьбу с волчанкой, пересадку почки, несколько болезненных разрывов с бойфрендами и нервный срыв. По словам самой исполнительницы, все эти события нашли отражение в ее новых песнях.