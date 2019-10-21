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Музыка
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21 октября 19, 12:55
Вышла неизданная песня Принса
Принс
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Накануне 40-летней годовщины второго альбома американского певца Принса была выпущена неизданная версия композиции "I Feel For You".
Познакомиться с акустической демоверсией песни можно на нескольких стриминговых платформах.

Песня также выпущена в виде лимитированного издания на виниле с акустической версией песни на стороне A и оригинальной студийной записью на стороне B. Количество пластинок ограничено.

Песня была записана зимой в 1978-1979 годах. Студийная версия I Feel For You вошла в альбом Prince, выпущенный в октябре 1979 года.

Певец, гитарист, композитор Принс Роджерс Нельсон умер 21 апреля 2016 года в возрасте 57 лет. Музыкант являлся лауреатом семи премий "Грэмми", премий "Оскар" и "Золотой глобус".

В мире продано более 100 млн копий его альбомов. В 2004 году имя Принса украсило Зал славы рок-н-ролла.

Источник: https://telegraf.com.ua
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