Новый хит от шотландского певца Льюиса Капальди

В пятницу, 18 октября, Капальди презентовал новый клип на песню "Bruises". В своем новом хите автор-исполнитель снова рассказывает о своей душевной боли. Пожалуйста, обнимите его кто-то.





В клипе мы можем увидеть историю молодой пары, а также о драматических последствиях их отношений. Когда они пристально смотрят друг на друга, мы видим воспоминания об их взлетах и падениях. В конце концов, напряжение достигает своего пика. Сам Льюис Капальди загорается в буквальном смысле этого слова, а сам клип загадочно кончается.





Песня "Bruises" является одной из дебютного альбома "Divinely Uninspired to Hellish Extent". Первоначально сингл был выпущен еще в 2017 году, но он обрел новую жизнь благодаря клипу.





Шотландский певец и автор песен эксклюзивно прокомментировал происхождение эмоционального сингла. Он рассказал: "Bruises" была, вероятно, первой песней, которую я написал о своем собственном переживании после расставания, и это впервые, когда я написал песню, которая была такой душераздирающей".





"Я написал его в день, когда мне исполнилось 20. Альбом, который я делал, двигался в одном направлении, а затем я написал "Bruises", и все немного изменилось", - сказал он, шутя, добавив: "Так что, если вы не являетесь поклонником грустных, душераздирающих, балладных песен, ты можете пропустить эту песню ".



