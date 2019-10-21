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Музыка
Новости музыки
21 октября 19, 12:53
Новый хит от шотландского певца Льюиса Капальди
Льюис Капальди
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А вы думали, что вы не умеете плакать. Клип песни "Bruises" известного певца Льюиса Капальди подтвердит обратное.
В пятницу, 18 октября, Капальди презентовал новый клип на песню "Bruises". В своем новом хите автор-исполнитель снова рассказывает о своей душевной боли. Пожалуйста, обнимите его кто-то.

В клипе мы можем увидеть историю молодой пары, а также о драматических последствиях их отношений. Когда они пристально смотрят друг на друга, мы видим воспоминания об их взлетах и падениях. В конце концов, напряжение достигает своего пика. Сам Льюис Капальди загорается в буквальном смысле этого слова, а сам клип загадочно кончается. 

Песня "Bruises" является одной из дебютного альбома "Divinely Uninspired to Hellish Extent". Первоначально сингл был выпущен еще в 2017 году, но он обрел новую жизнь благодаря клипу.

Шотландский певец и автор песен эксклюзивно прокомментировал происхождение эмоционального сингла. Он рассказал: "Bruises" была, вероятно, первой песней, которую я написал о своем собственном переживании после расставания, и это впервые, когда я написал песню, которая была такой душераздирающей".

"Я написал его в день, когда мне исполнилось 20. Альбом, который я делал, двигался в одном направлении, а затем я написал "Bruises", и все немного изменилось", - сказал он, шутя, добавив: "Так что, если вы не являетесь поклонником грустных, душераздирающих, балладных песен, ты можете пропустить эту песню ".


Источник: https://telegraf.com.ua
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