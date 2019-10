Британский певец представляет первый рождественский альбом

В минувший четверг на презентации в лондонском ночном клубе The Court Робби Уильямс объявил, что уже через месяц представит миру свой новый музыкальный альбом, и не простой, а рождественский!





Известно, что альбом будет называться The Christmas Present и выйдет при поддержке Columbia Records. В его создании приняли учатие отец певца Пит, экс-солист групп The Jeff Beck Group и The Faces Род Стюарт, рок-музыкант Брайан Адамс и боксер Тайсон Фьюри.





Как музыканту пришла идея записать трек со спортсменом, Робби рассказал на мероприятии диджею и ведущему Скотту Миллсу: "Это был сигнал из вселенной. Некоторое время я жил в Вегасе, как раз тогда, когда там выступал Тайсон. И он однажды пригласил меня в гримерку - не знаю, как называются такие комнаты у боксеров - перед очередным боем. И тогда я сказал, что видел, как он поет после своих "выступлений", и спросил, хочет ли он со мной поработать. Он согласился. Наша песня Bad Sharon получилась идеальной для предновогодних корпоративов, и на самом деле Тайсон ее придумал".





Также Робби Уильямс рассказал, что его жена Айда снялась в клипе для первого сингла в альбоме - Time for Change. Съемки проходили в их доме, однако детей - Тедди, Чарли и Коко - они решили не показывать. По словам артиста, над этим проектом он работал с особенной страстью: "Это мой первый рождественский альбом и большой этап в жизни. Я усердно работал над ним в течение трех лет и возлагаю на него много надежд".