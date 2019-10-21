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Музыка
Новости музыки
21 октября 19, 11:04
Британский певец представляет первый рождественский альбом
Робби Уильямс
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45-летний певец и автор хита Party Like a Russian Робби Уильямс готовит новую "бомбу".
В минувший четверг на презентации в лондонском ночном клубе The Court Робби Уильямс объявил, что уже через месяц представит миру свой новый музыкальный альбом, и не простой, а рождественский!

Известно, что альбом будет называться The Christmas Present и выйдет при поддержке Columbia Records. В его создании приняли учатие отец певца Пит, экс-солист групп The Jeff Beck Group и The Faces Род Стюарт, рок-музыкант Брайан Адамс и боксер Тайсон Фьюри.

Как музыканту пришла идея записать трек со спортсменом, Робби рассказал на мероприятии диджею и ведущему Скотту Миллсу: "Это был сигнал из вселенной. Некоторое время я жил в Вегасе, как раз тогда, когда там выступал Тайсон. И он однажды пригласил меня в гримерку - не знаю, как называются такие комнаты у боксеров - перед очередным боем. И тогда я сказал, что видел, как он поет после своих "выступлений", и спросил, хочет ли он со мной поработать. Он согласился. Наша песня Bad Sharon получилась идеальной для предновогодних корпоративов, и на самом деле Тайсон ее придумал".

Также Робби Уильямс рассказал, что его жена Айда снялась в клипе для первого сингла в альбоме - Time for Change. Съемки проходили в их доме, однако детей - Тедди, Чарли и Коко - они решили не показывать. По словам артиста, над этим проектом он работал с особенной страстью: "Это мой первый рождественский альбом и большой этап в жизни. Я усердно работал над ним в течение трех лет и возлагаю на него много надежд".

Источник: https://telegraf.com.ua
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