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Музыка
Новости музыки
19 октября 19, 13:44
Мэрилин Мэнсон презентовал новый клип (ВИДЕО)
Мэрилин Мэнсон
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Впервые God's Gonna Cut You Down в исполнении Мэнсона появилась в саундтреке фильма "24 часа на жизнь" (2017) с Итаном Хоуком.
Певец Мэрилин Мэнсон, который снимется в новом сезоне сериала "Американские боги", опубликовал новый клип на традиционную американскую песню God’s Gonna Cut You Down. В черно-белом ролике действия происходят то в гостинице, то в пустыне.

Впервые God's Gonna Cut You Down в исполнении Мэрилина Мэнсона появилась в саундтреке фильма "24 часа на жизнь" (2017) с Итаном Хоуком в главной роли. 

Отметим, что God's Gonna Cut You Down - традиционная американская песня, исполнявшаяся многими певцами в различных жанрах: джазовой певицей и активисткой Одеттой Холмс, королем рок-н-ролла Элвисом Пресли, кантри-певцом Джонни Кэшем и даже Моби.

Наибольшую известность ей принесла версия Джонни Кэша, выпущенная в 2003 году. Текст песни представляет собой обращение к грешникам с предупреждением о том, что сколько бы они ни пытались уйти от Божьей кары, она все равно настигнет их.


Источник: https://telegraf.com.ua
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