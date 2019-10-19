On I Ona представили клип на песню "Вода (Не такі як всі)"

В основе концепции нового клипа была положена идея о том, что каждый человек связан невидимой красной нитью со своей второй половинкой. И так непосредственно день за днем она незаметно притягивает будущих влюбленных друг к другу. И даже не важно, насколько огромным может оказаться расстояние между влюбленными.





Но все-таки рано или поздно они встретятся и будут идти по жизни вместе. Образ любви в клипе удачно смог воплотить известный дизайнер Жан Грицфельдт. А роль ангела и посланника любви на Земле идеально исполнила начинающая модель и блогер Александра Шпильфогель.





Участниками клипа стали- участники телепроекта "Топ-модель по-украински 2" Яна Кутишевская, Валерия Гармаш, Ярослава Крутова и Дмитрий Топоринский, а также представитель команды иллюзионистов Wonder Makers Дмитрий Евтушенко. Все герои этого клипа, а именно истории от On I Ona - яркие индивидуальности в поисках своих вторых половинок. Другими словами, "не такі як всі".





"Чтобы встретить настояющую любовь, мы часто преодолеваем множество препятствий. И я это знаю наверняка, по себе. Ведь моя любовь тоже каждый день проходит испытания, и в итоге побеждает. Мы очень хотели сделать это видео символичным. Существует поверье про связь двух людей, которые предназначены друг для друга. Согласно легенде, с людьми, с которыми мы должны столкнуться в жизни, мы связаны красной нитью судьбы. И обстоятельства, время, расстояния - все это не преграда для этой нити. С течением времени она начинает становиться все короче - до тех пор, пока двое не встретятся. Персонаж Жана Грицфельдта управляет этими нитями, направляя половинки друг к другу", - рассказывает участница группы Алена Жигарева.





"Этим клипом мы хотели подчеркнуть основной посыл песни. О том, что вне зависимости от обстоятельств и условностей нашего мира, любовь превозмогает абсолютно все препятствия", - добавляет другой участник дуэта On I Ona, Алексей Мартыненко.





Как известно ранее, то группа On I Ona успели выпустить видеоклип на песни "Де Ми", "Заворожи" и "Від Іллюзій". По мотивам лонгплея "Сторіз" музыканты готовят живую программу, которую можно будет увидеть уже 18 октября в Caribbean Club.











