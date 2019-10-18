Аlyona Аlyona представила новую группу "Калуш" и новый сингл

Украинская рэперша Аlyona Аlyona, спустя ровно год после презентации своего хита "Рибки", представила новую группу из Ивано-Франковска "Калуш" и их дебютный клип на песню "Не маринуй".





"17 октября - именно тот день, когда вышел мой первый клип "Рибки". Мои друзья шутят, что этот день стал Днем украинского хип-хопа. Сегодня в нашей команде пополнение. Пора знакомить вас с этими крутыми ребятами. Не за горами лейбл", - написала Аlyona Аlyona в своем Instagram.





Режиссером видео группы "Калуш" выступил киевский клипмейкер Delta Artur, который уже не раз работал с Аlyona Аlyona, в частности, над клипом заглавного трека пластинки "Пушка", а также над видео новой социально значимой песни "Булінг".



