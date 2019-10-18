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Музыка
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18 октября 19, 11:00
Аlyona Аlyona представила новую группу "Калуш" и новый сингл
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Режиссером клипа новой группы выступил киевский клипмейкер Delta Artur, который уже не раз работал с Аlyona Аlyona.
Украинская рэперша Аlyona Аlyona, спустя ровно год после презентации своего хита "Рибки", представила новую группу из Ивано-Франковска "Калуш" и их дебютный клип на песню "Не маринуй". 

"17 октября - именно тот день, когда вышел мой первый клип "Рибки". Мои друзья шутят, что этот день стал Днем украинского хип-хопа. Сегодня в нашей команде пополнение. Пора знакомить вас с этими крутыми ребятами. Не за горами лейбл", - написала Аlyona Аlyona в своем Instagram.

Режиссером видео группы "Калуш" выступил киевский клипмейкер Delta Artur, который уже не раз работал с Аlyona Аlyona, в частности, над клипом заглавного трека пластинки "Пушка", а также над видео новой социально значимой песни "Булінг".


Источник: https://telegraf.com.ua
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