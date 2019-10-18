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Музыка
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18 октября 19, 10:55
Metallica бьет рекорды: киноконцерт S&M стал самым кассовым
Metallica
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Киноконцерт S&M группы стал крупнейшим мировым релизом.
Концерт группы Metallica с симфоническим оркестром, который состоялся в сентябре к 20-летию выхода лайв-альбома S&M, а затем был показан в кино, стал крупнейшим мировым релизом среди подобных рок-событий.

Как сообщает Loudwire, фильм, который был показан 9 октября в более чем в 95 странах и более чем в 3700 кинотеатрах по всему миру, в том числе и в Украине, собрал в прокате 5,5 млн долларов.

Благодаря невероятному спросу концерт Metallica покажут в кино еще раз - 30 октября.

Напомним, оригинальная двойная пластинка S&M включает в себя запись концертного выступления Metallica с симфоническим оркестром Сан-Франциско в 1999 году. Она объединила в себе новые и лучшие песни из всех вышедших к тому моменту альбомов группы — от Ride the Lightning до Reload.

Альбом получил "Грэмми" за "Лучшее инструментальное рок-исполнение".

Источник: https://telegraf.com.ua
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