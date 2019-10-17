Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.06
USD
24.53
RUB
0.38
EUR
27.50
USD
24.75
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
17 октября 19, 17:05
MOZGI представили клип на саундтрек к Сумасшедшей свадьбе 2
MOZGI
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Группа MOZGI выпустили клип на песню, которая является саундтреком украинской комедии.
MOZGI презентовали клип на песню "СВ2", которая стала первым официальным саундтреком комедии "Сумасшедшая свадьба 2", первая часть которой установила кассовый рекорд.

Саундпродюсеры фильма Алексей Потапенко (Потап) и Алексей Завгородний (Позитив) создали музыкальный экшн, в котором вспомнили все, чем славятся украинские свадьбы: хлеб и соль, традиционные драки, сумасшедшие гуляния будто в последний раз и незабываемые эмоции.

Настроение песни проиллюстрировали клипом с эксклюзивными кадрами из фильма. Песня "СВ2" также станет центральной музыкальной темой первого официального трейлера фильма "Сумасшедшая свадьба 2", премьера которого состоится на следующей неделе.

Напомним, события нового фильма происходят через год после "Сумасшедшей свадьбы". Алексей Завгородний (Позитив – участник групп "Время и Стекло" и MOZGI) появится в фильме в новом амплуа. Певец присоединится к комедийному дуэту отца Евлампия (Потапа) и дьякона Пилипона (MONATIK) в роли хориста Кондрата. А вот кто из актеров исполнит роли новых брачующихся во второй части фильма, творцы пока держат в секрете.

Как и в прошлый раз, режиссером-постановщиком комедии "Сумасшедшая Свадьба 2" стал Влад Дикий.


Источник: https://telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Бейонсе выпустила клип на саундтрек Короля Льва
Алан Уокер и A$AP Rocky записали саундтрек для игры
Клип на саундтрек сериала HBO о подростках "Эйфория" (ВИДЕО)
Pianoбой и Open Kids выпустили саундтрек к фильму
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Тарас Тополя и Alyosha в новом клипе "Буде син" (ВИДЕО)
noimageБиби Рекса презентовала новый клип (ВИДЕО)
noimageLenny Kravitz едет с концертом в Киев
noimageКлип Guns N’Roses посмотрели больше миллиарда раз
Лента новостей