Певица Биби Рекса (Bebe Rexha) выпустила клип на песню You Can’t Stop The Girl, которая вошла в саундтрек фильма "Малефисента: Владычица тьмы", главную роль в котором сыграла Анджелина Джоли.





Режиссером видео выступила Софи Мюллер, уже работавшая с Биби над клипами Meant To Be и I’m A Mess. Мюллер также снимала клипы для Бейонсе, Гвен Стефани, The Killers, Coldplay и многих других исполнителей.





По словам певицы, она посвятила песню "сильным женщинам, которые вдохновляли ее в жизни".