Lenny Kravitz едет с концертом в Киев

13 июня в рамках масштабного мирового турне "HERE TO LOVE" Lenny Kravitz даст шоу в Киеве. Известно, что это будет первое за 12 лет его выступление в Украине.





Будут представлены новые идеи Lenny Kravitz и три десятилетия его опыта, это мощное творческое возрождение, смелая, яркая работа, которая полностью отражает дух и масштаб певца.





Знаменитость привезет в Киев свой 11-й лонгплей "Raise Vibration" – пластинку 2018 года, в которой он вновь объединил рок-н-ролл, фанк, блюз и соул, и поднял этот микс на недосягаемую высоту.





Как сообщалось ранее, 10 студийных альбомов музыканта разошлись по миру 40-миллионным тиражом, он писал песни для Мадонны и Aerosmith, также появился на сольном альбоме Мика Джаггера и играл с Дэвидом Боуи. Он снимался в блокбастерах, а его креативное агентство Kravitz Design разрабатывало идеи для Rolex, Leica and Dom Perignon.





Но самое главное на данный момент, что все-таки Lenny Kravitz продолжает записывать хиты и гастролировать по миру, и в июне 2020 году в киевском Дворце Спорта икону рок-н-ролла можно увидеть и услышать вживую.



