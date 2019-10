Клип американской группы Guns N’Roses пересек отметку в миллиард просмотров на YouTube. Ролик был размещен на официальном канале группы на платформе в 2009 году.





О рекорде сообщили на странице группы в Facebook. На текущий момент клип посмотрели больше миллиона 350 тысяч раз.





Этот показатель является рекордным для музыкальных роликов, вышедших в 80 годы.





Впервые клип Guns N’ Roses Welcome to the Jungle показали на MTV в 1987 году. Ролик Sweet Child O’ Mine принес группе популярность.