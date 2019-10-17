Начинается Национальный отбор на Евровидение-2020

Телеканал СТБ и UA: Общественное вещание объявляют старт Национального отбора на Евровидение-2020. Прием анкет начинается в среду, 16 октября.





Музыкальным продюсером Национального отбора остается Руслан Квинта. Креативный продюсер - Наталья Франчук. Ведущий прямых эфиров - Сергей Притула.





В этом году отбор будет проходить с обновленными правилами: в них внесено условие, которое касается выступлений конкурсантов в стране-агрессоре. Теперь участником Национального отбора может быть исполнитель или коллектив, который не совершал концертной деятельности на территории РФ с 2014 года, не планирует и не анонсирует таковую во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины. За выявленные нарушения правил участники Национального отбора могут быть дисквалифицированы.





Евровидение - особый песенный конкурс, он не только о музыке, это о возможности представить свою страну в мире. Поэтому для нас, как для Общественного вещателя Украины, важно организовать отбор совместно с СТБ таким образом, чтобы представителем Украины был не только талантливый и яркий артист, но и тот, кто полностью понимает эту ответственность, разделяет позицию и ценности украинского общества и готов соблюдать правила конкурса; тот, кто сможет лучше всего представить нашу страну на международной арене

говорит председатель правления UA: Общественное вещание Зураб Аласания.





СТБ всегда гарантировал артистам и зрителям честный выбор самой лучшей, самой сильной песни, которая сможет достойно представить Украину на международной сцене Евровидения. Сохранение имиджа Национального отбора, как главного музыкального события, о котором говорит вся страна, конкурса с прозрачной системой голосования - именно такую цель мы ставили перед собой четыре года назад, и четко придерживаемся этого правила сегодня. После прошлогоднего финала мы серьезно задумались над тем, какие изменения необходимы для того, чтобы наша страна ежегодно присутствовала на Евровидении. Вместе с коллегами с Общественного мы провели ряд встреч, чтобы разработать все необходимые дополнения в Правила, и в этом году планируем уделить отбору представителя Украины особое внимание

комментирует управляющий директор телеканала СТБ Людмила Семчук.





В этом году финансовую поддержку победителю Национального отбора во время подготовки, поездки и пребывания на конкурсе Евровидение предоставляет UA: Общественное вещание. Расходы по проведению кастинга и телевизионной части Национального отбора берет на себя телеканал СТБ.





Остальные пункты правил Национального отбора остались без изменений.





Отбор будет состоять из трех этапов:





всеукраинский онлайн-сбор анкет (продлится до 25 декабря включительно);

телевизионные полуфиналы (8 и 15 февраля);

финал, во время которого Украина назовет своего представителя на Евровидение-2020 (22 февраля).





Участником конкурса могут быть как самостоятельные исполнители, так и коллективы в составе не более шести человек. Конкурсная песня должна быть оригинальной, продолжительностью не более трех минут, а ее текст не может содержать призывов политического, коммерческого или военного характера. К участию не допускаются песни, которые уже полностью или фрагментами публично исполнялись до 1 сентября 2019 года. Исключительные имущественные права на песню должны принадлежать участнику.





Прямые эфиры Национального отбора 2020 пройдут 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал) одновременно на СТБ и телеканале Общественного вещателя UA: ПЕРШИЙ. Информационную поддержку Национального отбора будут осуществлять все телеканалы группы StarLightMedia.





65-й ​​международный песенный конкурс Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в городе Роттердам, Нидерланды.





Напомним, что первый трехлетний меморандум на совместное проведение Национального отбора на Евровидение СТБ и UA: Общественное вещание подписали в 2015-м, а в прошлом году продлили его еще на три года – до 2021 включительно. Сотрудничество сразу стало успешным - в Национальном отборе-2016 победила Джамала, которая вернула Евровидение в Украину. Новый формат отбора стал главным музыкальным событием страны и привлек к себе внимание успешных продюсеров и меценатов. За четыре года сцена Национального отбора открыла широкой публике немало новых имен и дала успешный старт молодым артистам.





В 2019 году Национальный отбор завершился скандалом - победила MARUV, которая регулярно гастролирует в России. В результате её поставили перед выбором - или выступления в РФ, или участие в Евровидении от Украины. Ехать на песенный конкурс она отказалась, а на концерты в Россию продолжает ездить.



