Гайтана презентовала зажигательный клип (ВИДЕО)

"Танці з зірками" это песня для тех, кто боится сделать решающий шаг. Для тех, кто страшится, что его усилия не оценят. Для тех, кто сомневается начинать ли новое дело. Эта видеоработа разнесет все опасения и воодушевит на решительные поступки.





Сюжет рассказывает о любви парня-спортсмена к девушке-танцовщице. Ради своей избранницы парень готов идти на кардинальные меры - он решает научиться хореографии. И именно танцы разжигают между ребятами жаркие чувства. Благодаря своей возлюбленной, главный герой добивается успеха в новом для него ремесле.





Гайтана исполняет роль хореографа в клипе.





Главная героиня - Анна Бондаренко стала постановщиком в клипе и научила певицу крутым афродвижениям, которые Гайтана исполняет в видео. "Признаюсь честно, так я не танцевала никогда в жизни", - говорит певица.





На два дня съемок, съемочная площадка превратилась в настоящий танцевальный зал. На строгом кастинге, Гайтана и режиссер отобрали одиннадцать лучших танцоров, которых мы и видим в клипе.





Экранизацией "танцевальной истории любви" занимался режиссер Александр Эссами.





"В нашей жизни всегда появляются какие-то вопросы, которые наталкивают нас на интересные решения. Именно после этого мы делаем что-то неожиданное, нереально, то, на что бы мы никогда не решились просто так. Именно это мы будем показывать в нашем видео", - Александр Эссами.



