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16 октября 19, 12:07
"ВИА Гра" порадовала поклонников новой видеоработой (ВИДЕО)
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9 октября на официальном YouTube-канале Meladze Music было представлено новый клип группы "ВИА Гра".
Песню для группы написал Константин Меладзе. Режиссером выступил клипмейкер Заур Засеев.
Поклонники сравнивают новую видеработу с клипом на песню "Биология" 2003 года.
С момента публикации видео уже собрало почти 700 тисю посмотров.
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