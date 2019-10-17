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Музыка
Новости музыки
16 октября 19, 12:07
"ВИА Гра" порадовала поклонников новой видеоработой (ВИДЕО)
ВИА Гра
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9 октября на официальном YouTube-канале Meladze Music было представлено новый клип группы "ВИА Гра".
Песню для группы написал Константин Меладзе. Режиссером выступил клипмейкер Заур Засеев. 

Поклонники сравнивают новую видеработу с клипом на песню "Биология" 2003 года.

С момента публикации видео уже собрало почти 700 тисю посмотров.


Источник: https://telegraf.com.ua
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