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Музыка
Новости музыки
16 октября 19, 12:04
Камила Кабельо исполнила новые синглы в прямом эфире
Камила Кабельо
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На вечернем шоу Saturday Night Live Камила Кабельо исполнила два своих свеженьких сингла.
"Romance" - это второй сольный альбом американской исполнительницы кубинского происхождения. Известные композиции "Liar" и "Shameless" стали ведущими песнями нового альбома. Следующими синглами альбома стали "Cry For Me" и "Easy", которые быстро набирают популярность.

22-летняя Кабелло начала свое шоу с песни "Cry For Me" с ее последнего альбома "Romance". Звезда надела массивное розово-красное платье, белые сапоги а также сделала прическу в стиле 18 столетия. Сцена, казалось, ненадолго превратилась в зал, где проводят роскошные балы. Это было настоящее зрелище!

Во время второго выступления Камила исполнила песню "Easy", в которой она, скорее всего, рассказывает о собственной романтической истории. Известная певица вернулась к своему обычному стилю, распустив свои коричневые локоны и надев супер сексуальное белое шелковое платье с глубоким вырезом и разрезами до бедер с обеих сторон.

Эмоциональное выступление было настолько интимным и эмоциональным, что такое шоу сложно будет забыть. "Всегда думала, что меня трудно любить / Пока ты не показал, как это легко, как легко" - поет она в припеве.

Напомним, что этот год стал для певицы Камилы грандиозным. В июне она анонсировала хит "Senorita" в дуэте со своим парнем Шоном Мендесом. Песня быстро стал хитом лета, поднявшись на первое место в чарте Billboard 100 и заняв первое место в 35 других странах. Эта песня стала вторым хитом Камилы на вершине хит-парадов после "Гаваны" 2017 года.



Источник: https://telegraf.com.ua
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