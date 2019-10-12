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Музыка
Новости музыки
12 октября 19, 13:29
Mozgi презентовали яркий клип "Space Sheeps" (ВИДЕО)
Mozgi
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Режиссером ролика выступил Алексей Махуренко.
Украинская группа танцевальной электронной музыки Mozgi во главе с Потапом, презентовавшая ранее песню про Чуйку, выпустила клип на сингл Space Sheeps.

В ролике, режиссером которого выступил Алексей Махуренко, музыканты спасают планету от вторжения космических овец.

Режисером видео стал Алексей Махуренко, который также снял клип на трек Digitalization.

Напомним, что MOZGI ко Дню Независимости Украины презентовали символический трек "999". В YouTube и на страницах в соцсетях музыканты презентовали символический трек "999", который назвали "посвящением Родине и всем украинцам, которые достойны жить в лучшей стране с вкусной едой и самыми крутыми дорогами".


Источник: https://telegraf.com.ua
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