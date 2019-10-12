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12 октября 19, 13:09
GROSU представила новый клип (ВИДЕО)
GROSU
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Украинская певица Алина Гросу презентовала новый клип на песню "Луна", во время съемок которого певица едва не погибла.
10 октября GROSU презентовала новую танцевально-лирическую композицию "Луна" и клип к ней. Ролик певица опубликовала на своем YouTube-канале.

Песня стала шестым треком новой музыкальной эпохи молодой певицы. Эта песня об одинокой девушке, которая изливает душу своей подруге-луне, ведь только она оказалась единственной поддержкой в трудную минуту. А каждый из нас, по словам Алины, переживал расставание, потери и разлуку, и каждый понимает, что в такие моменты возникает огромная потребность поделиться с кем-то своими переживаниями.

"Луна" - это первая режиссерская работа Алины Гросу. "Это моя режиссерская работа. Наконец-то я не монашка" - написала девушка на своей странице в Instagram в Insta-Stories.

В видео певица предстает в нежном, женственном образе. Все действия клипа происходят в воде и под водой.

Съемки были очень сложными. Алине пришлось провести около 14 часов под водой с открытыми глазами. Также усложняли работу и пышные платья, в которых снималась певица.

"В конце съемочного дня я была настолько обессилена, что едва не утонула, захлебнувшись водой. Погружение моего тела на дно все восприняли трюком и все продолжали наблюдать как я лежу и не подаю признаки жизни. Слава Богу мой муж Саша почувствовал неладное и бросился спасать меня", - призналась Алина.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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