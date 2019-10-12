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Музыка
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12 октября 19, 13:03
ALEKSEEV презентовал новую видеоработу (ВИДЕО)
ALEKSEEV
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Премьера нового клипа ALEKSEEV под названием "Камень и вода".
Премьера нового клипа ALEKSEEV под названием "Камень и вода" объединила легендарных творцов украинского шоу-бизнеса: автором музыки для песни выступил Руслан Квинта, над словами работали Руслан Квинта и Андрей Француз, а режиссером видео стал Алан Бадоев!

Диковинную красоту местных ландшафтов перенёс в кадр именитый режиссёр Алан Бадоев и его команда.

Певец рассказал, что все случилось очень спонтанно.  Алан Бадоев предложил идею клипа и съемки в Исландии, и команда согласились без раздумий. Это идеальное место на Земле, где можно было визуализировать песню "Камень и вода", ведь именно там она была рождена Русланом Квинтой. 

Руслан Квинта, дописывал финальные строчки трека, находясь в путешествии по Исландии.  Для композитора было неожиданностью то, что его песня вернулась на свою творческую родину. Только уже с другой миссией – обрести достойную визуализацию. 

Специально для клипа певец научился кататься на скейте, а стилистами был разработан специальный образ для артиста для которого использовали уникальную ткань.


Источник: https://telegraf.com.ua
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