Дантес вернулся к творчеству: певец выпустил новый клип

Украинский певец, экс-участник группы "ДиО.фильмы" Владимир Дантес после длительного перерыва вернулся на сцену.





Вместе с песней Дантес представил и клип. Режиссером видео выступил Леонид Колосовский, известный по клипам для групп "Время и Стекло", Mozgi, а также российской группировки "Ленинград". Клип получился ироничным, высмеивающим проблемы 30-летний людей.





"Я прихожу, прихожу красиво! Очень страшно! Все, как в первый раз! Очень жду от вас рецензий и комментариев! Потому что конструктив - это действительно важно! С премьерой нас всех!", - прокомментировал Дантес.





Порадовалась возвращению мужа в музыку и певица Надя Дорофеева. "Я так счастлива! Владимир Дантес - ты снова поешь! С премьерой, любовь", - написала в своем Instagram солистка "Время и Стекло".





Интересно, что соавтором трека "Теперь тебе 30" выступила певица и блогер Jerry Heil (Яна Шемаева), ставшая популярной после хита "Охрана, отмена".



