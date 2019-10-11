Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.12
USD
24.70
RUB
0.38
EUR
27.20
USD
24.61
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
11 октября 19, 17:26
Оля Цибульская презентовала чувственную песню (АУДИО)
Оля Цибульская
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
По ее словам, эта песня о каждой женщине, которая решилась на настоящую любовь.
Украинская певица Оля Цибульская презентовала новый чувственный трек под названием "Янголи Плачуть". 

В песне "Янголи плачуть" Цибульская описывает переживания девушек, которые решают любить, даже если это невозможно. Видео с треком появилось на ютуб-канале артистки 9 октября.

Отметим, автором новой композиции, как и многих других своих песен, стала Оля Цибульская. 

Представь, что против вас весь мир. Как ты объяснишь всем что такое любовь? А главное, зачем, если твой мир и так держит тебя за руку? – заявила певица. 

Что интересно, в день релиза Цибульская опубликовала неожиданное фото с телеведущим Никитой Добрыниным, который нашел свою любовь на проект "Холостяк".

"Говорят, я украла тебя... Ночью запостила это фото, испугалась и удалила. Утром дошло. Кто не любил, тот и нам не простит. Для счастья надо смелость и музыка. С премьерой нас #янголиплачуть", – заинтриговала поклонников Оля.


Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Вероника Коваленко презентовала песню о подростковой любви
Джастин и Хейли Бибер снялись в романтическом клипе (ВИДЕО)
Эд Ширан снял клип по мотивам известного шпионского кино
Тоня Матвиенко представила лирик-версию песни Не відповідай
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Дантес вернулся к творчеству: певец выпустил новый клип
noimageМишель Андраде порадовала фанов горячими танцами
noimageАктер Люк Эванс выпустит первый сольный альбом
noimageИван Дорн выпустил “совместный” с птицами трек (ВИДЕО)
Лента новостей