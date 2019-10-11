Мишель Андраде порадовала фанов горячими танцами

10 октября на своем официальном You-Tube-канале певица боливийского происхождения презентовала новую видеоработу на песню "Не знаю".





Режиссерами видео выступили Макс Шелковников и Денис Маноха, они также снимали и предыдущие работы Мишель (lyric-video Musica, Corazon и клип Tranquila).





В невероятно горячем клипе снялся новый судья "Танцев со звездами" Франциско Гомес, который также занимался постановкой танцев в видео. Франциско и Мишель исполняют горячий латинский танец под дождем.





По сюжету видеоработы Франциско - тот, кто покорил сердце юной певицы. Девушка никого не видит, кроме него. Все остальные ее поклонники - лишь тени.





Настроение клипа также передают и образы героев, которые мастерски подобрала стилист Соня Солтес. Она подобрала очень удачные наряды в цветах пламени. Оранжевый, красный, бордовый - эти цвета отлично передают жгучую латинскую ноту Франциско и Мишель.





Также, девушка предстала в новом имидже: Мишель сменила стрижку. Певица говорит, что эта песня и ее внешний вид отображают все, что происходит в ее душе сейчас. "Если хотите заглянуть мне в сердце, просто послушайте, посмотрите, и вы поймете", – поделилась Мишель.



