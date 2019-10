Актер Люк Эванс выпустит первый сольный альбом

Кажется, актер решил начать музыкальную карьеру.





Пластинка с названием At Last увидит свет 22 ноября. Публикацию Эванс сопроводил тизером первой песни с альбома ― кавер-версии Love Is A Battlefield Пэт Бенатар, ― которая выйдет уже в пятницу, 11 октября. Люк объявил, что в официальном магазине открыт предзаказ его пластинки, и пообещал покупателям выслать в подарок фотографию с автографом.





At Last представляет собой эклектичную коллекцию современных и классических песен в новом стиле, над которым Эванс работал лично. В альбом войдут новые интерпретации With Or Without You U2, Show Me Heaven Марии Макки, If I Could Turn Back Time Шер, At Last Этты Джеймс, First Time Ever I Saw Your Face Роберты Флэк и другие хиты.





Это переосмысление очень известных песен. Мы искали композиции, которые можно было бы разобрать до самой сути, а затем добавить новые аранжировки. К примеру, превратить поп-гимн восьмидесятых или балладу в нечто более акустическое и интимное, сохранив при этом суть оригинала, ― рассказал о предстоящем релизе Эванс.





Музыкальный дебют Эванса хоть и удивил поклонников актера, но не стал неожиданностью. Люк уже демонстрировал свои вокальные способности, выступая в лондонских мюзиклах, а в 2017 году раскрыл свой певческий талант всему миру, исполнив роль злодея Гастона в музыкальной киносказке «Красавица и Чудовище».