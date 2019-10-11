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11 октября 19, 14:24
Иван Дорн выпустил “совместный” с птицами трек (ВИДЕО)
Украинский певец Иван Дорн выпустил клип Дичь, созданный “совместно” с птицами. Ролик появился на официальном YouTube-канале музыканта.
Клип был создан для первого некоммерческого лейбла Birds Records. Его цель сохранить голоса птиц. В треке Дорна использовано пение азиатского бекаса, белой куропатки, дубровника, неясыти, кукушки, толстоклювой пеночки и многих других птиц.
В тексте музыкант рассказывает истории птиц, которые страдающих от человеческой деятельности.
Дорн стал первым участником лейбла и его идейным лидером. Инициатива создана сервисом Яндекс.Музыка вместе со Всемирным фондом дикой природы. Все доходы от прослушивания треков и продажи коллекции одежды лейбла пойдут на защиту исчезающих видов птиц.
Источник: https://korrespondent.net