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Музыка
Новости музыки
10 октября 19, 10:07
Участники группы Бамбинтон рассказали о новом альбоме
Бамбинтон
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Не "Заей" единой!
Песню "Зая" украинской группы Бамбинтон не слышали, наверное, только на других планетах (но это не точно). Музыканты даже успели покорить своим творчеством Китай, откуда только недавно вернулись. Настя и Женя упорно доказывают поклонникам, что они - совсем не группа одного хита, и вслед за своим "Альбомом года", который вышел в 2017 году, готовят к выпуску новую пластинку.

Во время веб-конференции на tochka.net участники группы Бамбинтон рассказали, чего поклонникам стоит ожидать от их нового альбома.

Наш альбом уже готов, он обрастает все большим слоем прекрасных хитов и песен, его можно ждать уже очень скоро. Мы сейчас подумаем над тем, как нам лучше сделать – то ли выпустить альбом, то ли давать новые треки, то ли записать новые треки и выпустить их. Или, например, выпустить трек с каким-нибудь видео. Поэтому очень скоро – мы на месте не стоим, песни пишутся и реально они очень хорошие
пообещали музыканты.

Предварительно в альбом войдёт 10 песен, которые уже готовы, но к ним может добавиться ещё парочка треков. Кстати, никаких фитов на пластинке ты не услышишь - музыканты говорят, что у них много своих песен.

Все песни Женя и Настя пишут сами, они не работают по референсу. Сейчас главная задача артистов - разобраться со своим материалом, в котором намешано очень много стилей.

У нас есть рэп, есть хаус, есть шансон, есть синти-поп и для нас сейчас важно выработать какой-то свой отличительный стиль в музыке, мы хотим сейчас подтянуть все эти вопросы
сказали участники группы Бамбинтон.

Источник: https://glamurchik.tochka.net
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