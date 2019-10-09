Евровидение 2020: первые участники ежегодного конкурса

Евровидения 2020 состоится в Роттердаме (Нидерланды) лишь в мае следующего года, а Испания и Бельгия уже определились со своими представителями. На международном сайте песенного конкурса появилась первая информация об исполнителях.





Испанию на конкурсе представит молодой поп-певец Блас Канто, Бельгию - группа Hooverphonic. С конкурсными песнями артисты еще не определились, тем не менее о них уже есть что рассказать.





Дорогу к успеху в музыкальной карьере Блас Канто стал прокладывать в составе испанской группы Auryn. Сольную карьеру певец решил начать в 2017 году, и это решение оказалось удачным. Его дебютный студийник Complicado вышел в сентябре 2018 года и занял первое место в чарте испанских релизов.





Испания, как известно, входит в так называемую Большую пятерку Евровидения (является одной из стран-основательниц песенного конкурса). Это позволяет стране сразу проходить в гранд-финал. Но, несмотря на столь ценную привилегию, последние годы ее представители не могут похвастаться большим успехом. Возможно, эту ситуацию в следующем году удастся поправить Бласу Канто.





В отличие от Испании, в Бельгии решили сделать ставку на богатый опыт. В Роттердаме страну представит поп-рок-группа Hooverphonic, основанная еще в 1995 году. Первые записи коллектива относили к жанру трип-хоп, но уже скоро музыканты проявили себя и в других жанрах. Сегодня это по большей мере поп-рок с элементами лаунджа.





Насколько известно, изначально музыканты назвали себя просто Hoover (Хувер), но вскоре группу пришлось переназвать в Hooverphonic, так как прежнее имя уже принадлежало крупной фирме по производству пылесосов.



