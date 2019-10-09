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Музыка
Новости музыки
9 октября 19, 08:14
Меган Трейнор выпустила новую песню "Wave" (ВИДЕО)
Меган Трейнор
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Меган Трейнор продемонстрировала всю палитру своего невероятного голоса в новом музыкальном видео.
Меган Трейнор исполняет свою новую песню "Wave". Клип был выпущен в понедельник, 7 октября. Новый трек является частью нового альбома поп-певицы "Treat Myself", который выйдет в начале следующего года.

В свежевыпущеном клипе "Wave" Меган предстает в изумительном пудровом платье, демонстрируя потрясающий вокал - "Возьми меня, как волна / Потяни меня назад и вперед / Упади в мои объятья / Скажи мне, что я твоя".

Невероятная хореография была создана Charm LaDonna, которая уже сотрудничала с Меган Трейнор ранее ("No Excuses").

Автор-исполнитель Меган Трейнор готовится к выпуску долгожданного третьего альбома "Treat Myself". А пока ознакомьтесь с ее последним визуальным достижением.

Напомним, что к 25-летию культового комедийного сериала 90-х Меган Трейнор созвала свою версию главной песни "I'll be there for you". Первый эпизод классической телевизионной комедии "Друзья" вышел в эфир 22 сентября 1994 года. 25 лет спустя. К своему 25-летнему юбилею Меган Трейнор выпустила кавер на эпическую тему песни "I'll Be There For You", которая отражает дух оригинала и одновременно обновляет его.


Источник: https://telegraf.com.ua
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