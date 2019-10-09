Детское Евровидение 2019: песня участницы от Украины

Представлен музыкальный видеоклип на официальную конкурсную песню The spirit of music представительницы Украины на детском песенном конкурсе Евровидение-2019 Софии Иванько.





Как сообщает UA: Суспільне мовлення, после победы тринадцатилетней Софии Иванько в национальном отборе на детское Евровидение-2019, песня по рекомендациям оргкомитета национального отбора была доработана.





Над созданием видео работал украинский кино- и телережиссер, клипмейкер Дмитрий Авдеев. Съемки проходили в центре Киева и на Подоле у речного вокзала.





"Очень символично в нашей работе то, что София идет шаг за шагом только вперед и вверх. К своей мечте стать артисткой и представить нашу страну на детском Евровидении. И все, кто рядом, помогают и поддерживают ее", - комментирует режиссер.





Кроме самой Иванько, в ролике снялся украинский ведущий Тимур Мирошниченко. Также эпизодическая роль досталась и представительнице Украины на детском Евровидении-2018 Дарине Красновецкой, которая в прошлом году заняла четвертое место на международном песенном конкурсе.



