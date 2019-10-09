Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
27.34
USD
24.87
RUB
0.38
EUR
27.14
USD
24.73
RUB
0.38
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Музыка
Новости музыки
9 октября 19, 08:10
Дима Коляденко в новом клипе на песню "ТУМБАЛА Є" (ВИДЕО)
Дима Коляденко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Украинский певец и шоумен Дима Коляденко презентовал видеоработу на представленную ранее украиноязычную композицию "ТУМБАЛА Є".
Режиссером видео, как и многих других клипов исполнителя, стала клипмейкер Елена Винярская. Автор песни - Андрей Француз.

Для съемки артист выбрал локацию столичного загородного спортивного гольф-клуба.

В ролике Дима Коляденко играет в гольф, ездит на гольф-каре, поет и танцует. В клипе не обошлось без юмора: поющие мячи для гольфа, танцующая корова и летящий молот. Все эти элементы создавались при помощи компьютерной графики.

Отметим, что "ТУМБАЛА Є" это уже третий украиноязычный сингл артиста. 
Ранее вышли зажигательная композиция "Гасимся" и романтичная "Ти моя половина".


Источник: https://telegraf.com.ua
Ещё по теме:
Пинк презентовала новый клип (ВИДЕО)
Атмосферный клип на известную песню The Beatles (ВИДЕО)
Селин Дион презентовала новый клип (ВИДЕО)
Ivan NAVI выпустил новый клип (ВИДЕО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Евровидение 2020: первые участники ежегодного конкурса
noimageМеган Трейнор выпустила новую песню "Wave" (ВИДЕО)
noimageДетское Евровидение 2019: песня участницы от Украины
noimageТоня Матвиенко представила лирик-версию песни Не відповідай
noimageЮрий Бардаш поделился лайв-выступлением своего проекта YOURA
Лента новостей