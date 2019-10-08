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8 октября 19, 07:49
"Океан Эльзы" представил саундтрек к фильму "Захар Беркут"
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Песня "Перевал" стала саундтреком к фильму "Захар Беркут", премьера которого запланирована на 10 октября 2019 года.
В клипе были использованы сцены из фильма известного режиссера Ахтема Сеитаблаева, а дополнительные сцены с солистом группы Святославом Вакарчуком были отсняты на натурной площадке студии FILM.UA, на восстановленных декорациях огромного горного ущелья.
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