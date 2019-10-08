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Музыка
Новости музыки
8 октября 19, 07:46
Умер известный музыкант и основатель группы Cream
Джинджер Бейкер
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Британский музыкант и автор песен Джинджер Бейкер умер в возрасте 80 лет.
В Лондоне в возрасте 80 лет умер бывший барабанщик и один из основателей британской рок-группы Cream Джинджер Бейкер. Об этом сообщается на его странице в Facebook.

Официальные причины смерти не уточняются, но известно, что к концу жизни Бейкер страдал от хронической обструктивной болезни легких и дегенеративного остеоартроза.

Джинджер Бейкер (Питер Эдвард Бейкер) родился в Лондоне в 1939 году. Он учился играть на трубе, но в 15 лет сел за ударную установку и с тех пор увлекся барабанами. Карьеру Бейкер начал с джаз-групп, но в 1966 году вместе с Эриком Клэптоном и Джеком Брюсом основал рок-группу Cream. Три композиции группы Cream входят в список 500 лучших песен по версии журнала Rolling Stone - Sunshine of Your Love (65-е место), White Room (367-е) и кавер-версия блюза Роберта Джонсона Crossroads (409).

После распада Cream в 1968 году Бейкер играл в коллективах Blind Faith (вместе с Клэптоном), Ginger Bakerʼs Air Force, Baker Gurvitz Army.

Бейкера считают первопроходцем ударных в джаз-фьюжне и этнической музыке. Также он является первым рок-музыкантом, игравшим на двух басовых барабанах вместо традиционного одного. В 2016 году журнал Rolling Stone поставил его на третье место в списке 100 величайших барабанщиков всех времен.


Источник: https://telegraf.com.ua
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