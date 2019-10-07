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Музыка
Новости музыки
7 октября 19, 12:23
Эд Ширан снял клип по мотивам известного шпионского кино
Эд Ширан
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Популярный британский певец Эд Ширан презентовал новый видеоклип.
Знаменитость снял ролик в стиле "бондианы" на песню South of the Border, в котором также снялись известные певицы – Камила Кабелло и Cardi B.

Эд Ширан еще в начале сентября 2019 года заявил, что берет музыкальный перерыв на полтора года, чтобы уделить свое время семье. Причиной паузы стал гастрольный тур, который длился более двух лет по всему миру.

Однако артист все-таки сделал сюрприз поклонникам, презентовав 4 октября новый клип на песню South of the Border со своего четвертого студийного альбома No.6 Collaborations Project.

Видеоклип получился очень эффектный и был снят в стиле шпионского минифильма. В нем сыграли Камила Кабельо, Cardi B, Алексис Рен и Пол Кармирян.


Источник: https://telegraf.com.ua
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