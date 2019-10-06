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5 октября 19, 17:00
MARUV номинирована на премию РФ
Еще и года не прошло со скандала вокруг национального отбора на Евровидение-2019, а его победительница уже претендует на звание лучшей артистки России
Украинская певица Maruv, которая активно гастролирует Россией и была участницей украинского проекта "Танцы со звездами 2019", попала в номинацию на звание "Лучшего артиста" по версии российского MTV. Об этом говорится на сайте MTV Россия.
Как известно, свои первые сольные концерты Maruv давала в России.
Источник: https://telegraf.com.ua/