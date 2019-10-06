MARUV номинирована на премию РФ

Еще и года не прошло со скандала вокруг национального отбора на Евровидение-2019, а его победительница уже претендует на звание лучшей артистки России





Украинская певица Maruv, которая активно гастролирует Россией и была участницей украинского проекта "Танцы со звездами 2019", попала в номинацию на звание "Лучшего артиста" по версии российского MTV. Об этом говорится на сайте MTV Россия.





Как известно, свои первые сольные концерты Maruv давала в России.



