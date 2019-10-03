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Музыка
Новости музыки
3 октября 19, 12:29
Идею клипа группы А-Ha использовали в политическом ролике
А-Ha
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Магне Фурухольмен не сомневается, что предвыборный ролик президента США создан по мотивам клипа на хит Take On Me.
Участник норвежской группы А-Ha Магне Фурухольмен не сомневается, что предвыборный ролик президента США Дональда Трампа создан по мотивам клипа на их хит Take On Me. Об этом он рассказал в интервью Rolling Stone.

"Ты не пишешь песню для определенной группы людей, ты пишешь ее для всех. Поэтому такое иногда случается. Нет сомнений в том, что кого-то вдохновило видео Take On Me", - сказал Фурухольмен, написавший музыку к песне в 1985 году.

В небольшом анимационном ролике, опубликованном в Twitter Трампа, глава США нарисован карандашом. В клипе на песню Take On Me была использована похожая графика.

"Трюфель может найти даже слепая свинья", - добавил Фурухольмен.

Музыканты не впервые обвиняют Трампа в незаконном использовании своей музыки. В ноябре прошлого года политик использовал на своих встречах с избирателями песни Рианны и группы Guns N’Roses, за что получил от певицы и фронтмена рокеров Аксла Роуза запрет в дальнейшем включать их треки. В августе аналогичная ситуация сложилась с группой Aerosmith, а в мае 2016 года – с британцами Rolling Stones. Летом 2019 года Оззи Осборн обвинил Дональда Трампа в незаконном использовании песни Crazy Train.

Источник: https://telegraf.com.ua
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