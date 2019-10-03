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Музыка
Новости музыки
3 октября 19, 12:23
Хейли Стейнфилд выпустила песню к новому сериалу от Apple
Хейли Стейнфилд
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Сериал об американской поэтессе выйдет на платформе Apple TV+ 1 ноября.
Актриса и певица Хейли Стейнфилд на своем YouTube-канале презентовала клип на песню Afterlife, вошедшую в саундтрек мини-сериала Apple "Дикинсон".

Стейнфилд сыграла главную роль в сериале.

История расскажет о юности известной американской поэтессы Эмили Дикинсон. Действие сериала происходит в 19 веке. Никто не воспринимает всерьез желание девушки писать, но она не сдается и пытается доказать, что быть не такой, как все, не так уж плохо.

Сериал выйдет на платформе Apple TV+ 1 ноября. Отметим, что в этот же день состоится запуск новой стриминговой платформы.


Источник: https://telegraf.com.ua
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