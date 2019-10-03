Хейли Стейнфилд выпустила песню к новому сериалу от Apple

Актриса и певица Хейли Стейнфилд на своем YouTube-канале презентовала клип на песню Afterlife, вошедшую в саундтрек мини-сериала Apple "Дикинсон".





Стейнфилд сыграла главную роль в сериале.





История расскажет о юности известной американской поэтессы Эмили Дикинсон. Действие сериала происходит в 19 веке. Никто не воспринимает всерьез желание девушки писать, но она не сдается и пытается доказать, что быть не такой, как все, не так уж плохо.





Сериал выйдет на платформе Apple TV+ 1 ноября. Отметим, что в этот же день состоится запуск новой стриминговой платформы.



