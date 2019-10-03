Пласидо Доминго уходит из оперы

Испанский оперный певец и дирижер Пласидо Доминго ушел в отставку с поста генерального директора оперы в Лос-Анджелесе из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Также он отказался от своего выступления 2 октября, сообщает New York Times.





Отмечается, что это были последние запланированные выступления в США после того, как в августе Филадельфийский оркестр и Опера Сан-Франциско объявили об отмене будущих выступлений Доминго на фоне обвинений в домогательствах. А 24 сентября стало известно, что оперный певец больше не будет выступать в Метрополитен-опере в Нью-Йорке.





"Я очень трепетно отношусь к Лос-анджелесской опере и считаю ее создание одним из важнейших моих наследств. Однако недавние обвинения, выдвинутые против меня в прессе, создали атмосферу, в которой мою способность служить этой компании поставили под угрозу", - заявил Доминго.





Певец добавил, что будет работать над тем, чтобы "очистить свое имя", но в интересах оперы уходит в отставку.





Напомним, в августе девять женщин обвинили Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах.





Музыкант прокомментировал обвинения, заявив, что всегда был уверен, что все его взаимоотношения с коллегами происходили из общего согласия.



