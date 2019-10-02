Умер автор музыки к "Мимино" и "Кин-дза-дза"

В Тбилиси на 85-м году жизни умер грузинский композитор Гия Канчели. Об этом сообщает Имеди.

Канчели - народный артист СССР, недавно он проходил лечение в одной из клиник Тбилиси.

Канчели известен как автор музыки к популярным фильмам, среди которых ленты режиссеры Георгия Данелии "Мимино", "Кин-дза-дза", "Не горюй", "Паспорт". Свой последний день рождения 10 августа он встретил в больнице. Большую часть времени он жил в Бельгии.

Композитора за свою четвертую симфонию "Памяти Микеланджело" удостоили Государственной премией СССР в 1976 году.