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Музыка
Новости музыки
2 октября 19, 10:51
Умер автор музыки к "Мимино" и "Кин-дза-дза"
Гия Канчели
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Гия Канчели был широко известен благодаря музыке к фильмам Георгия Данелии

В Тбилиси на 85-м году жизни умер грузинский композитор Гия Канчели. Об этом сообщает Имеди.

Канчели - народный артист СССР, недавно он проходил лечение в одной из клиник Тбилиси.

Канчели известен как автор музыки к популярным фильмам, среди которых ленты режиссеры Георгия Данелии "Мимино", "Кин-дза-дза", "Не горюй", "Паспорт". Свой последний день рождения 10 августа он встретил в больнице. Большую часть времени он жил в Бельгии. 

Композитора за свою четвертую симфонию "Памяти Микеланджело" удостоили Государственной премией СССР в 1976 году. 
liga.net
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