Сергей Бабкин представил свой первый альбом на виниле

Это первый альбом, который Сергей Бабкин выпустил в таком формате, о чем он давно мечтал. Пластинки были изготовлены по специальному заказу в Италии в лимитированном количестве в 250 экземпляров.





"Сегодня, 1 октября, ровно год назад родилась моя Музасфера. И впервые в жизни я держу в руках свою виниловую пластинку невероятной красоты. Об этом я мечтал в раннем детстве, когда благодаря аппликации создавал свой несуществующий альбом. Эта мечта осуществилась спустя 25 лет, сегодня, в Международный день музыки", – отметил музыкант.













27 октября в киевском Октябрьском Дворце состоится большой сольный концерт Сергея Бабкина, где прозвучат любимые песни из "Музасферы", а также самые популярные хиты артиста.



