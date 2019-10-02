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Музыка
Новости музыки
2 октября 19, 08:46
Сергей Бабкин представил свой первый альбом на виниле
Сергей Бабкин
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Спустя год со дня выхода первого украиноязычного альбома Сергея Бабкина "Музасфера", певец презентовал его на виниле.
Это первый альбом, который Сергей Бабкин выпустил в таком формате, о чем он давно мечтал. Пластинки были изготовлены по специальному заказу в Италии в лимитированном количестве в 250 экземпляров.

"Сегодня, 1 октября, ровно год назад родилась моя Музасфера. И впервые в жизни я держу в руках свою виниловую пластинку невероятной красоты. Об этом я мечтал в раннем детстве, когда благодаря аппликации создавал свой несуществующий альбом. Эта мечта осуществилась спустя 25 лет, сегодня, в Международный день музыки", – отметил музыкант.



27 октября в киевском Октябрьском Дворце состоится большой сольный концерт Сергея Бабкина, где прозвучат любимые песни из "Музасферы", а также самые популярные хиты артиста.

Источник: https://telegraf.com.ua
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