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Музыка
Новости музыки
2 октября 19, 07:59
Green Day презентовала песню "Fire, Ready, Aim"
Green Day
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Американская панк-рок-группа Green Day анонсировала двухлетнее сотрудничество с НХЛ.
Трек взят из нового альбома калифорнийской панк-группы "Father Of All…", который должен выйти 7 февраля 2020 года.

Согласно Billboard, Green Day и НХЛ вступили в двухлетнее партнерство. В рамках проекта премьера группы "Огонь, готов, цель" состоялась с участием звезд НХЛ Сидни Кросби и Александра Овечкина.

Полный клип выйдет в эфир 9 октября перед игрой между New Jersey Devils и Philadelphia Flyers.

Затем новая песня станет заглавной песней "Wednesday Night Hockey" на канале NBCSN.

"Father Of All ...", заглавный трек с тринадцатого альбома Green Day, был выпущен ранее в этом месяце.

Альбом был выпущен одновременно с объявлением о том, что Green Day, Weezer и Fall Out Boy отправятся в совместный тур.


Источник: https://telegraf.com.ua
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