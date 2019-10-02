Green Day презентовала песню "Fire, Ready, Aim"

Трек взят из нового альбома калифорнийской панк-группы "Father Of All…", который должен выйти 7 февраля 2020 года.





Согласно Billboard, Green Day и НХЛ вступили в двухлетнее партнерство. В рамках проекта премьера группы "Огонь, готов, цель" состоялась с участием звезд НХЛ Сидни Кросби и Александра Овечкина.





Полный клип выйдет в эфир 9 октября перед игрой между New Jersey Devils и Philadelphia Flyers.





Затем новая песня станет заглавной песней "Wednesday Night Hockey" на канале NBCSN.





"Father Of All ...", заглавный трек с тринадцатого альбома Green Day, был выпущен ранее в этом месяце.





Альбом был выпущен одновременно с объявлением о том, что Green Day, Weezer и Fall Out Boy отправятся в совместный тур.



