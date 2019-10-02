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Музыка
Новости музыки
2 октября 19, 07:57
Канье Уэст презентовал свой новый альбом "Jesus is King"
Канье Уэст
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Видимо, американский рэпер больше не будет исполнять хип хоп.
В ожидании выхода нового альбома Канье Уэста "Jesus is King" был представлен постер для сопровождающего фильма.

"Jesus is King", который выйдет сегодня вечером (29 сентября), сообщает Ким Кардашьян Уэст. После того, как многие фанаты американского исполнителя хип хопа ожидали презентацию нового альбома еще в пятницу (27 сентября) после предварительного анонса под названием "Jesus is King": опыт Канье Уэста" в Детройте.

Согласно истории Kardashian West в Instagram, фильм будет показан в кинотеатрах iMAX в октябре.

Услышав новый альбом, Барбер написал: "Только что услышал новый альбом Канье "Jesus is King" и посмотрел сопровождающий фильм. Мой любимый трек - последняя песня".

"Вот произведение искусства", - добавил он, разместив изображение обложки альбома, на котором изображены ступени внутри великого здания, ведущие к небесам со словами: "Jesus is King".

Источник: https://telegraf.com.ua
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