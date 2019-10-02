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Музыка
Новости музыки
2 октября 19, 07:55
Группу KAZKA заподозрили в плагиате новой песни
KAZKA
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После успеха композиции "Пісня Сміливих Дівчат" ее сравнили с песней Reborn, которую записал исполнитель YOYA.
Одна из самых популярных украинских групп снова оказалась в центре скандала. Новая композиция коллектива KAZKA под названием "Пісня Сміливих Дівчат" напомнила их поклонникам трек корейской поп-группы.

После выпуска песни "Плакала", которая попала в Топ-10 Украинская песня "Плакала" группы KAZKA попала в Топ-10 мирового чарта самых популярных хитов международного чарта Shazam, группа KAZKA приобрела еще большую популярность.

Теперь под сомнение оригинальности попал еще один их хит "Пісня Сміливих Дівчат", который они выпустили в июне 2019 года. Внимательные слушатели заметили чрезмерное сходство их мелодии с музыкой из трека PIRI, который выпустила известная корейская поп-группа Dreamcatcher. Стоит отметить, что корейские музыканты представили клип в феврале 2019 года.



Источник: https://telegraf.com.ua
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