Группу KAZKA заподозрили в плагиате новой песни

Одна из самых популярных украинских групп снова оказалась в центре скандала. Новая композиция коллектива KAZKA под названием "Пісня Сміливих Дівчат" напомнила их поклонникам трек корейской поп-группы.





После выпуска песни "Плакала", которая попала в Топ-10 Украинская песня "Плакала" группы KAZKA попала в Топ-10 мирового чарта самых популярных хитов международного чарта Shazam, группа KAZKA приобрела еще большую популярность.





Теперь под сомнение оригинальности попал еще один их хит "Пісня Сміливих Дівчат", который они выпустили в июне 2019 года. Внимательные слушатели заметили чрезмерное сходство их мелодии с музыкой из трека PIRI, который выпустила известная корейская поп-группа Dreamcatcher. Стоит отметить, что корейские музыканты представили клип в феврале 2019 года.



