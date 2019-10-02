Винник дал пресс-конференцию после скандала

Популярный украинский певец Олег Винник дал пресс-конференцию вместе со своим продюсером после крупного скандала. Трансляцию разговора с артистом ТСН вел на своей странице в Facebook.





Накануне Олег Винник принял участие в российской акции Всем мир и попал в эпицентр скандала в Украине. По словам продюсера певца Александра Горбенко, кадры с украинским музыкантом были использованы в российском клипе без его согласия. Более того, украинцев обманули, заверив, что это международный проект, в рамках которого ведутся переговоры с Анджелиной Джоли, Ди Каприо, Андре Бочелли, Алессандро Сафина и группой Rammstein.





Слова Винника были записаны в Киеве на студии звукозаписи отправлены по почте. Музыканта заверили, что это международный проект ко Дню мира ООН.





Сам музыкант говорит, что он простой человек, далекий от политики. И если ему сказали, что политики в этом проекте нет, значит он этому верит. К тому же акция должна была посвящаться миру, а певец заверил, что он “реально за мир”.





Также Винник очередной раз прокомментировал ситуацию с Крымом. Артист возмущен, что каждому выступающему в Крыму “навешивают ярлыки предателей”.





Певец спросил, почему он не может поехать выступить в Крым, если “мы кричим, что он наш”. И если музыкант поедет на полуостров и даст концерт для украинцев, то почему его считают предателем.



