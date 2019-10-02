Украинская песня стала самой популярной среди россиян

Украинский трек стал самым популярным среди россиян. Такие данные опубликовал поисковый сервис Яндекс, сообщает ТАСС.





Согласно рейтингу, пользователи из России в течение года чаще всего искали текст песни украинской группы Kazka Плакала.





Рейтинг составлен за период с 27 сентября 2018 года по 27 сентября 2019 года. Популярность запроса оценивается по стобалльной шкале в зависимости от частоты запроса.





Так хит Плакала получил высший балл - 100. Также среди песен популярными стали Детство Rauf & Faik - 36 баллов, Незабудка Тимы Белорусских - 29 баллов, Юморист Face - 24, Зацепила Артура Пирожкова - 17 и День Победы в исполнении Льва Лещенко получил 17 баллов.















