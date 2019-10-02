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2 октября 19, 07:45
Украинская песня стала самой популярной среди россиян
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В течение года хитовую композицию украинской группы чаще всего искали в поисковой системе.
Украинский трек стал самым популярным среди россиян. Такие данные опубликовал поисковый сервис Яндекс, сообщает ТАСС.

Согласно рейтингу, пользователи из России в течение года чаще всего искали текст песни украинской группы Kazka Плакала.

Рейтинг составлен за период с 27 сентября 2018 года по 27 сентября 2019 года. Популярность запроса оценивается по стобалльной шкале в зависимости от частоты запроса.

Так хит Плакала получил высший балл - 100. Также среди песен популярными стали Детство Rauf & Faik - 36 баллов, Незабудка Тимы Белорусских - 29 баллов, Юморист Face - 24, Зацепила Артура Пирожкова - 17 и День Победы в исполнении Льва Лещенко получил 17 баллов.





Источник: https://korrespondent.net
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