Группа "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" представила новый альбом "Мільярди"

Популярные в Украине романтики завоевали внимание отечественных слушателей искренностью, а также умением откровенно говорить о своих чувствах.





Недавно "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" презентовала свой новый альбом под названием "Мільярди", который стал более известен саундтреком "Колискова" к новому фильму "Запрещенный", в котором ведется история жизни украинского поэта и борца за независимость Украины в ХХ веке - Василия Стуса.





"Мы создавали "Мільярди" с чрезвычайным настроением и вдохновением. В нем присутствуют как романтика и лирика, так и сопереживания с чувством благодарности. А главной эмоцией пластинки есть любовь к людям, к нашей Родине, к своим близким", - рассказывает лидер рок-группы Сергей Танчинец.





Также, особым вниманием среди почитателей "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" пользуется клип на песню "Зорі запалали", который снимался на берегу Атлантического моря в Португалии.





В данное время группа организовывает свой годичный тур по Украине, так что любителям их музыки не придется скучать.











