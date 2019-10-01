Альбом певицы Тейлор Свифт "Lover" бьет все рекорды

Седьмой студийный альбом певицы добился успеха сразу с момента выпуска. В первые пять дней его продажи превысили любой другой ее альбом со времени “Reputation” в 2017 году. Эта пластинка имеет особое значение, ведь она является первой, которую певица полностью контролировала, в отличии от шести предыдущих. Релиз состоялся 23 августа 2019 года под эгидой лейбла Republic Records и собственного лейбла певицы Taylor Swift Productions, Inc.





Если верить данным Republic Records, то 18 треков получили сертификацию RIAA после того, как объем продаж превысил 1 миллион долларов. Сертификация проходит только после четырех недель после выпуска альбома (23 августа).





Альбом "Lover" также побил рекорды за рубежом, став самым популярным международным полноформатным альбомом в Китае в 2019 году, побив предыдущий рекорд более чем в два раза.





Трек “Me!” с участием Брэндона Ури, первый сингл из альбома, также бил рекорды с момента выпуска. Музыкальное видео набрало более 65 миллионов просмотров за сутки и сделало его самым популярным среди женских и сольных исполнителей.



